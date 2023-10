Olympia: Italiens Außenminister gegen Eiskanal in Igls als Option

Der italienische Außenminister Antonio Tajani hat sich am Dienstag gegen eine Bobbahn im Ausland als Ausweichoption für die Rodel-, Bob- und Skeletonbewerbe der Olympischen Spiele in Mailand/Cortina 2026 erklärt. So urgierte der Minister die Renovierung der Bobbahn in Cesana bei Turin, die bei den Winterspielen 2006 genutzt wurde. Damit will die italienische Regierung vermeiden, dass die Bobwettbewerbe in Innsbruck-Igls oder im Schweizer St. Moritz ausgetragen werden.

