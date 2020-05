Loitzl und Kofler zittern um Olympia

So mancher verdienstvolle und olympiaerprobte ÖSV-Springer muss sich ernsthaft Sorgen um einen Start in Sotschi machen. Martin Koch, der Teamolympiasieger von 2006, wird Olympia nur als Zuseher erleben, aber auch Andreas Kofler, Mannschafts-Olympiasieger von 2006 und 2010, droht das Aus. Der routinierte Tiroler, 2012 noch Sieger der Olympia-Generalprobe in Sotschi, ist seit über einem Jahr nicht mehr in die Top Ten gesprungen. In Bischofshofen und in Innsbruck reichte es zuletzt nicht einmal mehr für den Finaldurchgang. Und auch Wolfgang Loitzl, 2010 ebenfalls im Gold-Quartett, hat sein Ticket nach Russland alles andere als sicher.

Viel Zeit bleibt den Routiniers nicht mehr, um Werbung in eigener Sache zu betreiben. Sportdirektor Ernst Vettori hat bereits angekündigt, dass das Olympia-Aufgebot in zwei Wochen, nach den Springen in Polen, stehen wird. Aber ob mit oder ohne Kofler, der Wind müsste in Sotschi schon extrem verrückt spielen, dass Österreichs erfolgsverwöhnte Adler keine Medaille holen.

Überhaupt erlebt die Nordische Familie gerade eine Hochzeit. Am Wochenende flog nicht nur Thomas Diethart zum Tourneesieg, auch in den anderen Sparten feierten die Österreicher umjubelte Erfolge am langlaufenden Band. Dank Kombinierer Willi Denifl, der in Russland siegte, und vor allem dank Johannes Dürr, der die lange Dürreperiode im österreichischen Langlauf beendete und im Rahmen der Tour de Ski zu seinem ersten Weltcupsieg skatete.