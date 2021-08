ÖSV-Stehauffrau: Kappaurer fährt nach zwei Jahren Pause wieder Ski

Doch die Stehauffrau aus Bezau ließ sich auch davon nicht beirren und arbeitete konsequent an der Rückkehr auf die Skipiste. Knapp zwei Jahre nach ihrem folgenschweren Sturz stand Kappaurer nun erstmals wieder auf den Brettl’n. In Sölden zog die 26-Jährige ihre ersten Schwünge, und in Sölden will sie beim Saisonauftakt auch ihr erstes Rennen seit April 2018 bestreiten. „Drei Jahre voller Arbeit, Schmerzen, Tränen, Ängste, dunklen Tagen haben sich gelohnt“, meinte Kappaurer via Instagram.