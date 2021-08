Trauer um den Kult-Arzt, der Hermann Maier zum Herminator machte

Der Niederösterreicher genoss bei den Sportlern das uneingeschränkte Vertrauen. Wenn andere Mediziner mitunter mit ihrem Latein am Ende waren, dann fand Andreas Lotz oft immer noch einen Ausweg. So war er seinerzeit maßgeblich dafür verantwortlich, dass Hermann Maier wenige Tage nach seinem weltberühmten Sturz in der Olympia-Abfahrt von Nagano wieder auf die Beine kam und Gold im Super-G und im Riesentorlauf gewann - es war die Geburtsstunde des "Herminators".