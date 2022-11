ÖSV-Skispringerin Iraschko-Stolz: Schreckmoment beim Comeback

Es war ruhig in den vergangenen Monaten um Daniela Iraschko-Stolz. Die Grande Dame des Skispringens hatte die letzte Saison im Februar wegen chronischer Knieschmerzen vorzeitig beenden müssen und blieb seither am Boden. Auch der Weltcup-Auftakt in Wisla fand vor zwei Wochen ohne die 16-fache Weltcupsiegerin statt.