"Man wird sich daran gewöhnen müssen, mit Corona zu sterben"

Sie engagieren sich sehr in der Krebsforschung. Kommen Ihre Überlegungen auch von dort?

Natürlich. Krebstote gibt es viel mehr als Coronatote. Aber die Krebsforschung und auch andere Bereiche sind derzeit völlig unter den Tisch gefallen. Das halte ich nicht für gut. Es ist nun mal so: Je älter du bist, desto größer ist dein Risiko, zu sterben. Damit muss man leben lernen. Krebs oder Kreislauferkrankungen fordern viel mehr Tote als Corona. Aber das ist jetzt alles im Hintergrund. Du kannst die Alten nicht einfach wegsperren. Ich kann mir vorstellen, so mancher sieht lieber seine Enkel und kann dann sterben, als dass er da eingesperrt ist.

Wie geht man im Skiverband mit Corona um. Auch künftig?

Wir hatten vergangenen Winter laufend schwer an Grippe erkrankte Athleten. Deshalb bieten wir vor der nächsten Saison Gratis-Grippeimpfungen an, damit man nicht ausgerechnet bei Weltmeisterschaften oder so krank wird. Ich denke aber auch, dass es nach Vorbild Schweden oder Dänemark auch in ganz Österreich an allen Apotheken gratis Grippeimpfungen für die gesamte Bevölkerung geben sollte. Alles freiwillig natürlich. Da hätte man, wenn Covid und die Grippe im Winter gemeinsam wiederkehren, zumindest einen Teil des Problems weg. In Dänemark haben sie eine Impfrate von über 90 Prozent, wir gerade mal 8. Sowas könnte auch auf dem Weg retour helfen. Wenn die Grippekranken weg sind, ist auch die Auslastung in den Krankenhäusern geringer.

Abschließend nochmals zum Sport: Kommende Saison holt Österreich den Nationencup im alpinen Ski zurück, richtig?

Natürlich, das ist das Ziel.