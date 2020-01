Eine Österreicherin macht Jagd auf das dynamische Duo

Siebente, Sechste, Vierte, Dritte – die Leistungskurve von Katharina Liensberger zeigt vor dem Nachtslalom in Flachau am Dienstag (18 Uhr/20.45 Uhr/live ORF 1) konstant nach oben. Und wäre da nicht dieses famose Duo, das sich seit geraumer Zeit um die Siege duelliert, die 22-jährige Vorarlbergerin wäre wohl längst selbst ganz oben gestanden. Doch Mikaela Shiffrin aus den USA und die Slowakin Petra Vlhova haben in ihrem Zweikampf inzwischen ein Niveau erreicht, das beim Rest der Welt stets aufs Neue für Staunen sorgt.

Am 10. Jänner 2017 wurde letztmals jemand anders als die beiden 24-Jährigen gefeiert: die Schwedin Frida Hansdotter, die nach ihrem Olympiasieg 2018 in die Skipension abgebogen ist. 25 Rennen sind seither verstrichen, fünf hat sich Vlhova geholt, 20 gingen an Shiffrin, die jedoch zuletzt in Zagreb so richtig etwas zum Grübeln bekommen hat.

Zuvor war die Slowakin nie mehr als 0,25 Sekunden vor der Amerikanerin gelegen, die 1,31 Sekunden am Sljeme haben dann doch genagt. Shiffrin legte eine Pause ein, verzichtete auf die Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee – und schied in der Kombination am Sonntag ebenso aus wie ihre Rivalin.