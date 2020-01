Ratrac statt Gondel: Ein VIP-Lift für die Skistars in Flachau

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Ski-Läuferinnen den Weltcup in Flachau lieben. Zu kaum einem Damen-Rennen kommen so viele Zuseher, kein anderer Wettkampf im Winter ist bei den Frauen so hoch dotiert wie der Nachtslalom am Dienstag auf der Hermann-Maier-Piste (174.000 Euro).

Obendrein unternehmen die Flachauer alles, um für die Skistars den Aufenthalt im Pongau so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehört neuerdings auch ein VIP-Lift, wie ein Twitter-Video von Superstar Mikaela Shiffrin zeigt. Für ihre Trainingsfahrt auf der Weltcuppiste mussten die Rennläuferinnen am Montag nicht den Sessel- oder Schlepplift nehmen. Sie bekamen einen Sonder-Lieferservice: Ein Ratrac zog 15 Athletinnen auf einmal über die Piste. "Kein schlechter Shuttle zum Büro", meinte Shiffrin augenzwinkernd.