ÖSV-Klimaaktivist rast ins Aufgebot für die erste Weltcupabfahrt

Mittlerweile ist Julian Schütter wieder in den Weltcup zurückgekehrt. Nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im Jänner in Kitzbühel zugezogen hatte, stieß der Steirer in Nordamerika zum ÖSV-Speedteam und bei seinem Comeback gleich einmal eine so gute Figur, dass er sich einen Startplatz für die erste Saisonabfahrt in Beaver Creek ergatterte.

In der ÖSV-internen Qualifikation, die am Mittwoch im Rahmen des zweiten Abfahrtstrainings auf der Birds-of-Prey-Piste ausgetragen wurde, belegte Julian Schütter den 49. Rang und war damit knapp schneller als seine Mitstreiter Christoph Krenn, Johannes Strolz, Andreas Ploier undd Christian Walder - damit ist Schütter einer der acht österreichischen Startplätze für die erste Abfahrt sicher.