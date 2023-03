ÖSV-Hoffnung für die Zukunft: 21-Jähriger holt zwei Meistertitel

Joshua Sturm gab bei den österreichischen Meisterschaften ein Versprechen für die Zukunft ab. Der 21-jährige Ötztaler dominierte die Technik-Bewerbe und sicherte sich im Riesentorlauf und im Slalom überraschend den Titel. Am Sonntag ließ Sturm im Slalom in Spital am Pyhrn die beiden Tiroler Fabio Gstrein und Dominik Raschner hinter sich.