ÖSV-Chefcoach Puelacher: "Einen Odermatt haben wir derzeit nicht"

Eine musikalische Anmerkung zum Zustand der ÖSV-Techniker sollte derzeit jedenfalls in moll verfasst werden. Eine Ausnahme bildet Speedspezialist Matthias Mayer, in den Riesenslaloms von Sölden zweitbester (15.) und in Beaver Creek bester Österreicher (19.). Allein: Der Olympiasieger aus Kärnten macht einen Bogen um Frankreich und erholt sich für die nächsten Aufgaben – erstes Abfahrtstraining in Gröden ist am Mittwoch.

Weil mit Manuel Feller die Nummer eins im Riesenslalom vorläufig fehlt (Bandscheibenvorfall), rücken andere in den Blickpunkt.