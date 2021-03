ÖSV-Ass Stadlober als Einzelkämpferin für den Langlaufsport

Zwei Jahre später ist Teresa Stadlober ihrem großen Fernziel so nahe gekommen wie nie zuvor in ihrer Laufbahn. Der vierte Platz im Skiathlon war das zweitbeste Ergebnis einer österreichischen Langläuferin überhaupt bei einem Großereignis. Und das ist keineswegs selbstverständlich in einem Sport, in dem die meisten Gegnerinnen deutlich bessere Rahmenbedingungen vorfinden als die Salzburgerin und sich Stadlober in der Loipe als Solistin gegen die schier übermächtige Konkurrenz aus Skandinavien und Russland behaupten muss.