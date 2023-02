ÖSV-Ass Pinkelnig jubelt über WM-Silber auf der Normalschanze

Und das gelang Eva Pinkelnig trotz eines Hoppalas im Probedurchgang, als sich eine Naht an ihrem Anzug geöffnet hatte. Eine Näheinlage später landete die Dornbirnerin nach 96,5 Metern, was der 34-Jährigen Halbzeitrang drei bescherte. Und nach 100 Metern im zweiten Versuch kannte die Heeressportlerin kein Halten mehr: Pinkelnig schrie und jubelte im Zielraum über ihre erste Einzelmedaille nach Silber in Team und Mixed-Team bei der WM 2019 in Seefeld. „Ich hab’ Gänsehaut“, sagte Eva Pinkelnig, „ich hab’ einen Superjob gemacht, vor allem im zweiten Durchgang. Eine coole WM, besser hätte sie für uns nicht starten können.“

2,2 Punkte fehlten auf die Deutsche Katharina Althaus, Bronze ging an die Norwegerin Anna Odine Strøm.