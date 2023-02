ÖSV-Ass nach WM-Aus: "Gibt Tage bei Frauen, wo es im Monat nicht passt"

Langläuferin Lisa Unterweger ist ihr Einstieg in die nordischen Ski-Weltmeisterschaften von Planica nicht geglückt. Die Steirerin belegte am Donnerstag in der Sprint-Qualifikation über 1,4 km im klassisch unter 99 Konkurrentinnen Rang 48, nur die Top 30 erreichten die K.o.-Phase (14.30 Uhr, live ORF 1). Unterwegers Rückstand auf die Aufstiegsplätze betrug knapp zehn Sekunden, auf die vorangelegene schwedische Titelfavoritin und -verteidigerin Joanna Sundling mehr als 25 Sek.