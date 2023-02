Nordische WM als größtes Sportereignis der Geschichte Sloweniens

Die 54. Nordische Ski-WM ist das größte Sportereignis in der Geschichte Sloweniens, das seit 1991 unabhängig ist. Planica ist ein kleiner Ortsteil von Ratece und in erster Linie der Name des südlich davon gelegenen Tales. Es gehört zur Gemeinde Kranjska Gora mit rund 5.000 Einwohnern, die aus dem alpinen Ski-Weltcup bekannt ist. Das nordische Zentrum liegt auf einer Höhe von 870 Metern über der Adria und grenzt an den Triglav-Nationalpark, den einzigen Nationalpark Sloweniens.