ÖSV-Ass beendet mit nur 26 Jahren seine Karriere

Mit nur 26 Jahren muss Maximilian Lahnsteiner seine Karriere als Skirennsportler auch schon wieder beenden. Der Oberösterreicher gewann in der Saison 2020/21 den Gesamtsieg in der Europacup-Wertung, im März 2021 feierte er sein Weltcup-Debüt in Saalbach-Hinterglemm.