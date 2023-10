Ärger vor Ski-Auftakt: "Kinder werden als Klima-Kaputtmacher hingestellt"

Das weiße Band in karger Geröll-Landschaft scheidet die Geister. Auch heuer könnte es beim traditionellen Start in den Ski-Weltcup in Sölden Ende Oktober zu sehen sein. Viral gingen im extrem heißen Sommer 2023 Bilder von Baggerarbeiten am schmelzenden Rettenbachgletscher. Notwendig und sogar nachhaltig sagen die einen, eine Katastrophe und Naturzerstörung die anderen.

➤ Mehr lesen: Grünes Licht für den Saisonauftakt in Sölden