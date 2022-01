Österreichs Skispringer verfehlten in Zakopane das Stockerl

In den ersten beiden Teamspringen in diesem Winter hatten die Österreicher noch die Lufthoheit und feierten zwei Siege. Im dritten Mannschaftswettkampf in Zakopane (Polen) lief es am Samstag hingegen nicht nach Wunsch. Daniel Huber, Daniel Tschofenig, Clemens Aigner, Jan Hörl mussten sich mit dem vierten Platz begnügen, Österreich führt aber weiter im Nationencup.

Die ÖSV-Springer waren bereits zur Halbzeit weit abgeschlagen, nachdem Huber und Aigner ihre Sprünge verpatzt hatten. Im Finale rehabilitierten sich die Österreicher, Aigner gelang mit 140,5 Metern sogar der weiteste Flug des Tages.