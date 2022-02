Und die Österreicherinnen? Fahren seit dem 28. Dezember 2019 dem nächsten Stockerlplatz seit jenem von Katharina Liensberger in Lienz hinterher. Die Vorarlbergerin hat im Laufe der Saison ihre Form teilweise gefunden, zuletzt aber mehr Rück- als Fortschritte gemacht. Platz 25 in Lienz, Finale verpasst in Kranjska Gora, Platz 23 am Kronplatz – so sieht eine Krise aus.

Dabei war die Bronzemedaillengewinnerin der WM in Cortina d’Ampezzo mit den Plätzen 7, 6 und 4 sehr ordentlich in den Winter gestartet, doch seit ihrer Corona-Infektion konnte die 24-Jährige nicht mehr in die Erfolgsspur finden.

Geringe Erwartungen

ÖSV-Cheftrainer Christian Mitter setzt denn auch „die wenigsten Erwartungen“ in die alpine Basisdisziplin, was die Medaillenhoffnungen angeht. Wobei eine Überraschung „aus der zweiten Reihe“, wo der Steirer sein Team derzeit verortet, natürlich immer möglich ist für Liensberger, Ramona Siebenhofer, Katharina Truppe und Stephanie Brunner. Denn der Schnee auf den Bergen von Yanqing ist eine Herausforderung für sich. „Trocken, aber nicht stumpf – und schnell“ nennt ihn Mitter. „Rutschen ist verboten.“