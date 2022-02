Österreich bei Olympia: Von Leidensgeschichten und glänzenden Oldies

Verblüffend gut ...

... schneiden Oldies ab. Manuel Fettner, 36, ist seit seinem Silbersprung auf der Normalschanze Österreichs ältester Medaillengewinner überhaupt. Der vier Monate jüngere Snowboard-Champion Benjamin Karl, 36, geht als ältester Olympiasieger in die österreichische Wintersporthistorie ein. Der Franzose Johan Clarey raste gar als 41-Jähriger zur Abfahrtssilbernen und damit ins olympische Rekordbuch. So gesehen werden Mayer (31) und Strolz (29) bei den nächsten Winterspielen noch immer im besten Wettkampfalter sein. Dann, wenn erstmals nach 20 Jahren in Mitteleuropa (Cortina und Mailand) um Medaillen gefahren und eisgelaufen wird.