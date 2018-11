Österreichs Hürden auf dem Weg zur Eishockey-WM

50 Spiele gegen internationale Top-Mannschaften brauche eine junge Mannschaft, um sich an das Niveau der weltbesten Eishockey-Spieler zu gewöhnen, sagt Österreichs Teamchef Roger Bader. „Die Spieler lernen nur dann mit dieser hohen Intensität umzugehen, wenn sie es am eigenen Leib spüren.“ Seit Bader das Team 2016 übernommen und radikal verjüngt hat, wurden schon 17 Partien gegen Nationen bestritten, die bei einer A-WM spielen.

Am Freitag und Samstag kommen die Spiele 18 und 19 dazu, wenn Österreich beim Turnier in Danzig gegen Norwegen und Dänemark antritt. Sonntag-Gegner Polen ist das einzige Team in der Vorbereitung auf die A-WM 2019 in der Slowakei, das nicht A-klassig ist. Im Mai, vor dem ersten WM-Spiel in Bratislava, werden es nach dem härtesten und qualitativ besten Programm, das Österreich je absolviert hat, 32 Partien sein. „Wir können es uns nicht leisten, weniger zu machen als die anderen“, begründet Bader logisch.

Weil Österreich bei der WM 2018 in Kopenhagen den Klassenerhalt schaffte, war es wesentlich leichter, gute Nationen als Gegner in der Vorbereitung zu bekommen. So kam etwa direkt am Abend nach dem entscheidenden 4:0-Sieg gegen Weißrussland die Einladung für die Swiss Hockey Challenge im Dezember nach Luzern, wo es gegen den Vizeweltmeister und gegen den Sieger des Duells Russland/ Slowakei geht.

Gipfeln wird der Weg zur WM in einem Vergleich mit dem WM-Team von Kanada am 7. Mai in Wien.