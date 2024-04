Österreichs Eishockey-Team besiegt Vizeweltmeister Deutschland

Es geht in die finale Phase mit der Vorbereitung des österreichischen Herrenteams für die Weltmeisterschaft in Prag ab 11. Mai. Nach dem Test am Samstag in Zell am See gegen Vizeweltmeister Deutschland wartet kommenden Sonntag ein besonderer Leckerbissen auf die Eishockey-Fans in Wien. Am 5. Mai kommt Weltmeister Kanada zur WM-Generalprobe in die Steffl-Arena nach Kagran. Von den 7.022 Tickets gibt es maximal noch ein paar Restkarten, die Halle wird ausverkauft sein.