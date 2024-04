Die NHL-Stars sind in Wien ein Verkaufsschlager

Österreichs Eishockey-Fans müssen schnell sein. Der Ticketverkauf für den Test am 5. Mai in Wien gegen Kanada läuft sehr gut, an die 90 Prozent der Karten in der 7.000er-Arena sind bereits vergeben. Zu sehen bekommen die Fans nicht nur die NHL-Stars der Kanadier, die nach dem Spiel zur WM nach Tschechien weiterreisen. Auch Österreichs NHL-Stürmer Marco Rossi wird wohl schon dabei sein.

Rossi wird in seiner derzeitigen Verfassung eine echte Verstärkung für Österreichs Team in Prag sein. Vor allem auch dann, wenn er schon beim letzten Vorbereitungscamp in Wien dabei sein kann und die Abläufe mit seinem Spieler auf seinem Niveau eintrainiert werden können. „Ich fühle mich sehr gut. Ich finde, dass ich in dieser Saison bis jetzt sehr gut gespielt habe.“ Rossi habe sich in vielen Bereichen verbessert. „Das liegt aber auch am gestiegenen Selbstvertrauen. In dieser Saison habe ich bewiesen, dass ich fix ein NHL-Spieler bin“, weiß Rossi. In der Statistik liegt der Vorarlberger auf Platz vier aller Liga-Neulinge. In 80 Partien kam der Center auf 21 Tore und 17 Assists.