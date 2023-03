Nur Goggia war im Kvitfjell-Training besser als die Österreicherinnen

Österreichs Speedspezialistinnen fühlen sich wohl in Kvitfjell. Im zweiten Training für die neue Weltcupabfahrt mischten mit Cornelia Hütter (2.), Mirjam Puchner (3.) und Christina Ager (4.) am Donnerstag erneut Österreicherinnen vorne mit. Ging die Bestzeit im ersten Training noch an die heute achtplatzierte Mikaela Shiffrin, so machte Sofia Goggia im zweiten Lauf ernst. Nur Hütter lag, 0,81 Sek. zurück, unter der Sekundenmarke.