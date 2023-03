Schon wieder gestürzt: Frankreichs Ski-Star Miradoli vor Saisonende

Für Romane Miradoli scheint die Skisaison zu Ende zu sein. Die Französin stürzte beim 1. Abfahrtstraining in Kvitfjell schwer und hat sich eine Knieverletzung zugezogen.

Die 28-Jährige erlebt zurzeit eine schwierige Saison. Die Medaillenhoffnungen bei der Heim-WM erfüllten sich nicht, erst vor wenigen Tagen in Crans-Montana kam Miradoli bei einem Sturz mit dem Schrecken davon.

Am Freitag soll in Kvitfjell ein Super-G (10.30 Uhr) stattfinden, die Herren fahren um 18.45 die Abfahrt in Aspen.