Karriereende mit 27: Die Nordische Kombination verliert ihren Superstar

An die Marke von 76 Weltcupsiegen wird so schnell niemand herankommen.

Es passt irgendwie in dieses düstere Bild, dass der Weltcup zuletzt im Hochwinter fast einen Monat pausierte, weil sich keine Veranstaltungsorte gefunden haben.

Zumal ja überhaupt die Zukunft der Kombination unsicher ist. Für die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina wurde die Teilnehmerzahl drastisch reduziert (von 55 auf 36), 2030 droht der Sport sogar aus dem Olympia-Programm zu fliegen.

Umso wichtiger ist an diesem Wochenende das Nordic Triple in Seefeld, das in den letzten Jahren zum Highlight der Kombinierer-Saison hochgestiegen ist.

Im WM-Ort von 2019 werden die Nordischen Kombinierer bejubelt und gefeiert, heuer mischt sich in die kollektive Begeisterung auch etwas Wehmut, weil mit Riiber der dreimalige Gewinner des Nordic Triple seine Abschiedsvorstellung geben wird. „Er wird total abgehen, wir haben alle zu ihm aufgeschaut“, sagt Stefan Rettenegger.

Der Salzburger war im vergangenen Jahr als Dritter der beste Österreicher beim dreitägigen Bewerb, in dieser Saison konnte Rettenegger sein Potenzial noch nicht ganz ausschöpfen. „In Seefeld hätte ich den nächsten Schritt Richtung Podium geplant.“

Die größte ÖSV-Hoffnung ist Johannes Lamparter: Der Nordic-Triple-Sieger von 2023 hat zuletzt in Schonach seinen ersten Saisonsieg gefeiert und brillierte vor allem in der Loipe. „Ich weiß, dass ich gut drauf bin und muss es einfach laufen lassen.“ christoph geiler