Krimi auf der Zielgeraden: Rehrl knapp am Sieg vorbei

Der Steirer Franz-Josef Rehrl hat in Oberstdorf vor Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger seinen n├Ąchsten dritten Platz im Kombinierer-Weltcup geschafft. Rehrl wurde am Sonntag nach ├╝berlegenem Sprungsieg im 10-km-Langlauf auf der Zielgeraden in einem Vierkampf noch vom Deutschen Julian Schmid und dem Norweger Jens Luraas Oftebro abgefangen. Auch Lamparter, der am Samstag und davor zweimal in Seefeld gewonnen hatte, ging im Sprint um den Sieg leer aus.

Dadurch schrumpfte der Vorsprung von Lamparter im Weltcup-Gesamtklassement etwas. Der Weltmeister und sechsfache Saisonsieger f├╝hrt vor den n├Ąchsten Bewerben kommendes Wochenende in Schonach aber noch ├╝ber 100 Punkte vor Schmid.

Das ├ľSV-Team ├╝berzeugte im Allg├Ąu drei Wochen vor der WM neuerlich mit einem starken Mannschaftsabschneiden. Neben dem Trio Rehrl, Lamparter und Rettenegger kamen auch auch noch Martin Fritz (8.) und Mario Seidl (9.) in die Top Ten. Der deutsche Olympiasieger Vinzenz Geiger verpasste auch den zweiten Oberstdorf-Bewerb wegen eines Infekts. Weltcuptitelverteidiger Jarl Magnus Riiber aus Norwegen war ebenfalls nicht am Start.