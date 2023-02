Historische Premiere: Wien hat seinen ersten Skisprung-Weltmeister

"Es ist einfach so cool, so unglaublich. Ich checks noch gar nicht", war die Freude bei Obersteiner danach auch riesig: "Letzten Winter Jugend-Olympia-Gold und jetzt sogar noch Junioren-Weltmeister. Jetzt haben wir den Beweis: Das geht auch als Wiener!" Mit ihm gemeinsam jubelten die beiden Tiroler Jonas Schuster und Stephan Embacher sowie der Kärntner Julian Schmid. Und jetzt? "Tanzen wir in unserer Kabine."