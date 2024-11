Warum der Saisonstart für ÖSV-Kombinierer Lamparter zu früh kommt

Aber nichts hat den Tiroler so aus der Bahn geworfen wie die hartnäckige Entzündung im Knie, die ihn in diesem Sommer plagte. „Ich bin ein Monat nur gelegen und wusste nicht einmal, ob ich in diesem Winter starten kann“, erzählt Lamparter.

Eine ärztlich verordnete Ruhe ist so ziemlich die härteste Bestrafung für einen Spitzensportler mit Bewegungsdrang. „Geduld ist nicht unbedingt meine Stärke“, gestand Lamparter am Rande der Trainingseinheit auf dem Bergisel.