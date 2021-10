NHL-Start: Aus Raffl wurde ein Star, Vanek half im Hintergrund

In dieser harten Zeit bekam Rossi Unterstützung von Thomas Vanek. Der Steirer lebt seit dem Karriereende in Minnesota und nahm Rossi nach der U-20-WM im vergangenen Dezember bei sich auf. Doch dann kam die Diagnose Herzmuskelentzündung. „Ich habe ihm gesagt, dass es nicht um eine Saison geht. Sondern um 15 bis 20 Jahre, die er in der NHL spielen könnte. Man muss das große Bild sehen.“

Der 37-jährige Vanek kümmert sich seit seinem Karriereende um die Familie. „Mein ältester Sohn Blake ist vielleicht noch drei Jahre zu Hause und dann am College. Da bin ich froh, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr durch die Gegend fliege“, sagt Vanek, der als Nachwuchstrainer in Stillwater, am Stadtrand von Minneapolis, arbeitet. In der Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern gibt es pro Altersstufe acht Teams. „Die Dichte ist viel höher als in Österreich“, sagt Vanek über den „State of Hockey“.