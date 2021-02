Nach zweiter Herz-OP: Kombinierer Gruber beendet die Karriere

Als sich Bernhard Gruber vor einem Jahr das erste Mal einer akuten Herz-Operation unterziehen musste, schien das Karriereende bereits besiegelt. Dem Salzburger Kombinierer mussten wegen einer Verengung der Herzkranzgefäße damals zwei Stents eingesetzt werden.

Doch die Sportleidenschaft ließ Gruber nicht los, weshalb er trotz einiger Bedenken an seinem Comeback arbeitete und schließlich Ende Jänner in Lahti in den Weltcup zurückkehrte und dort prompt wieder ganz der Alte war. Doch nach dem Wettkampf traten beim Weltmeister von 2015 abermals Herzprobleme auf, weshalb er noch in Lahti operiert werden musste und zwei weitere Stents bekam.