Drama um ÖSV-Kombinierer Gruber: Akute Herz-OP nach Comeback

Seine Frau hatte Bernhard Gruber bereits zum Rücktritt gedrängt, nachdem er sich im März einer Herz-Operation unterziehen musste. Der Nordische Kombinierer litt unter einem verstopften Herzkranzgefäß, bei dem Eingriff wurden ihm damals zwei Stents eingesetzt.

Weil die Ärzte grünes Licht gaben, wollte der 38-Jährige seine Karriere nicht beenden, sondern arbeitete am Comeback. Am Samstag war es in Lahti soweit, Gruber kam mit Mario Seidl im Teamsprint auf den sechsten Rang und jubelte danach. "Es ist unglaublich schön und fühlt sich richtig gut an", sagte der Routinier unmittelbar nach dem Rennen.