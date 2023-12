Nach Tragödie: Internationaler Eishockeyverband führt Halsschutz-Pflicht ein

Es war und bleibt ein Schock für die Eishockeywelt. Ex-NHL-Profi Adam Johnson wurde im Oktober bei einem Spiel in Großbritannien mit einer Kufe am Hals so tief geschnitten, dass er innerhalb weniger Sekunden verblutete. Eine neue Diskussion über einen verpflichtenden Halsschutz im Eishockey startete. In der Jugend – etwa auch in Österreich – sind die zusätzlichen Kragen vielerorts bereits Pflicht. Im Profi-Eishockey zogen zunächst Vereine und dann auch Ligen nach.