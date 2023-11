Nach totem Eishockeyspieler: Deutsche Liga führt Halsschutz ein

In der Deutschen Eishockey Liga wird der Halsschutz für Spieler nach dem Unfalltod von Adam Johnson per 1. Jänner Pflicht. Das teilte die DEL am Dienstag nach einem Treffen der Sportchefs der 14 Clubs mit. Auch die Spielervereinigung SVE hatte sich demnach mit großer Mehrheit für den verpflichtenden Hals- und Nackenschutz ausgesprochen. In der heimischen ICE-Liga befasst sich die Ärztekommission mit diesem Thema.

Der Unfalltod von Johnson hatte die Diskussion um den zusätzlichen Schutz entfacht. Der US-Amerikaner war Ende Oktober während eines Spiels seiner Nottingham Panthers bei den Sheffield Steelers vom Schnitt einer Schlittschuhkufe an seinem Hals tödlich verletzt worden. Auch in der nordamerikanischen NHL wird nach dem Tod Johnsons über den Halsschutz diskutiert.