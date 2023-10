Horror-Szene im Eishockey: Kehle aufgeschlitzt, Spieler gestorben

Medienberichten zufolge soll Johnson so viel Blut verloren haben, dass er bereits beim Versuch, das Eis zu verlassen, zusammenbrach. Die Teamärzte mussten ihn noch auf dem Eis wiederbeleben. Während seine Teamkollegen und Gegenspieler einen Kreis um ihn bildeten. Das Spiel wurde abgebrochen, Johnson in ein Krankenhaus in Sheffield gebracht.