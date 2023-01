Nach Schröcksnadel-Attacke gegen Ortlieb: Jetzt spricht Tochter Nina

Sie sei mit ihrem Saisonstart in der Abfahrt zufrieden und meinte allgemein zum Speedteam: "Wir hatten in den ersten drei Rennen drei Podiums, davon zwei zweite Plätze. In St. Moritz war leider kein Stockerlplatz dabei, aber trotzdem waren auch gute Leistungen. Aktuell waren halt viele Technikrennen. Sie hatten auch ihre guten Teilzeiten und werden sich wieder rauskämpfen. Wenn es mal nicht so läuft, wird das gern pauschalisiert."

Nicht persönlich nehmn

Die schwachen Leistungen in Riesentorlauf und Slalom schlugen sich in den vergangenen Tagen freilich in der Berichterstattung nieder und führten zu Leistungs- und Trainerdiskussionen. "Aber ich fühle mich nicht angesprochen", ergänzte die Vorarlbergerin. "Man darf das nicht persönlich nehmen, muss auf sich schauen. Manchmal geht es in die andere Richtung, wenn geschrieben wird, wie super alles ist, und man selber grad mit sich nicht zufrieden ist."