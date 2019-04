Nach Knie-OP: Lindsey Vonn wendet sich an ihre Fans

"Die Operation war ein Erfolg", ist der erste Satz, denn Lindsay Vonn nach der Operation an ihre Fans richtet. Die 34-Jährige wirkt sichtlich angeschlagen. "Macht euch keine Sorgen, Leute. Alles ist großartig", so Vonn. Wie angekündigt hatte sie sich nach ihrem Karriereende am schwer lädierten Knie operieren lassen.

In einem 30-sekündigen Video wendet sich Vonn an ihre Fans. "Leider ist es kein Aprilscherz", fügt sie hinzu.