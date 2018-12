Lindsey Vonn wagt peinlichen Versuch als Beauty-YouTuberin

Erst vor wenigen Tagen gab Lindsey Vonn bekannt, dass sie nach ihrer Verletzung im November kommenden Jänner in den alpinen Weltcup zurückkehren wird. Bereits im Oktober stand für die 34-Jährige jedoch fest: Es wird ihre letzte Saison sein. Sie sei physisch an einem Punkt, "wo es keinen Sinn mehr hat". Wie es für die Profisportlerin danach weitergehen wird? Eine Karriere auf YouTube scheint für sie jedenfalls nicht ausgeschlossen. Auf ihrem Kanal lud die 82-fache Weltcup-Siegerin nun ein Video hoch, in dem sie ihren Fans verrät, wie sie sich für ein Abend-Event schminkt. Das Ergebnis? Leider wenig gelungen.

Mehr ist besser? Leider nein

"Ich fange immer mit den Augen an", erklärt Vonn in dem rund achtminütigen Clip. Nachdem sie die Lider mit einer neutralen Farbe grundiert hat, trägt sie mehrere Lidschatten auf, um die Augen größer wirken zu lassen. Dann folgt pflaumenfarbener Eyeliner, den die Sportlerin mit einem dünnen Pinsel aufträgt. Statt diesen wie andere Youtuberinnen äußerst akkurat aufzutragen, schert sich die Blondine nicht um zwei exakt gleiche Augen.