Aus Lake Louise wird in Zukunft "Lake Lindsey"

Die Damen-Weltcup-Strecke in Lake Louise wird nach US-Skistar Lindsey Vonn benannt. Das hat die kanadische Skistation, in der Vonn 18 ihrer bisher 82 Weltcup-Siege gefeiert hat, am Samstagabend (Ortszeit) bekannt gegeben. Die Strecke heißt künftig "Lake Lindsey Way".

Vonn kann heuer wegen einer aktuellen Knieverletzung nicht an den Rennen in Kanada teilnehmen und wird zudem ihre Karriere nach dieser Saison beenden. Der erfolgreichsten Skirennläuferin aller Zeiten fehlen nur noch vier Erfolge auf den vom Schweden Ingemar Stenmark gehaltenen Allzeit-Rekord an Weltcupsiegen (86).