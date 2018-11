Victoria Beckham lanciert YouTube-Kanal mit Mode- & Beauty-Tipps

Gerade erst feierte Victoria Beckham das zehnjährige Bestehen ihres Modelabels, schon hat die Designerin ein neues Projekt am Start. Wie die 44-Jährige nun in einem kurzen Video auf ihrem Instagram-Account bekanntgab, lanciert sie ihren eigenen YouTube-Channel. In den darin veröffentlichten Clips will sie nicht nur Mode-, sondern auch Beauty-Tipps geben.

"Kann jetzt alles machen"

Für die Bekanntgabe hat Beckham Derek Blasberg ins Boot geholt, der bei YouTube als Mode- und Beauty-Leitung tätig ist und nach wie vor als Journalist für große Publikationen wie Vanity Fair arbeitet.