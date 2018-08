Victoria Beckham verrät, wie sie weiße T-Shirts stylt

Weniger ist mehr

"Für einen lässigen Look trage ich meine gerne mit einer guten Boyfriend-Jeans und finalisiere den Look mit einer Sonnenbrille - sie versteckt viele Sünden...", so Beckham. Um selbst schlichten T-Shirt-Schnitten das gewisse Etwas zu verleihen, rät die Designerin zu kleinen Styling-Tricks. Sie rollt die Ärmel ein wenig hoch oder streckt das T-Shirt nur zur Hälfte in die Hose.