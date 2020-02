Nach Doping-Razzia: Russe Loginow lässt WM-Massenstart aus

Der russische Sprint-Weltmeister Alexander Loginow hat nach der Doping-Razzia gegen ihn bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Antholz auf seine Teilnahme im abschließenden Massenstart verzichtet. Wie der russische Verband am Sonntag auf Twitter mitteilte, sei der 28-Jährige aufgrund der jüngsten Umstände "nicht in einem optimalen psychischen Zustand".

Am Samstagmorgen hatte um 5.50 Uhr eine Sondereinheit der Polizei das Hotelzimmer Loginows durchsucht und Material beschlagnahmt, darunter seinen Laptop, sein Handy, Vitaminpräparate und Cremes. Loginow startete am Samstagnachmittag dennoch in der Staffel und lieferte als Schlussläufer bei Platz vier eine starke Leistung ab.