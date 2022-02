Nach der Olympia-Farce im Skispringen: "Das war ein Desaster"

Über seine Zeit und den krassen Kontrast am Montagabend in Zhangjiakou sagte Gratzer: "Unsere Prämisse war immer: Die Materialkontrolle darf in einem Wettkampf nie ganz im Vordergrund stehen. Sie ist eine Randerscheinung, die Fairness und Chancengleichheit garantiert. Das ist offensichtlich in diesem Fall nicht gelungen." Österreich, Japan, Norwegen und Deutschland hatten so kaum noch Medaillenchancen, für Stefan Kraft und Co. wurde es letztlich Platz fünf.