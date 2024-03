Nach Absage in Saalbach: Vierte Kristallkugel für Marco Odermatt

Die Abfahrtssaison 2023/'24 endete, so wie sie begonnen hatte: Mit einer Absage. Die letzte Abfahrt beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm konnte am Sonntag nicht durchgeführt werden. Schneefall, eine weiche Piste und Windböen machten nach mehrfacher Verschiebung ein faires und sicheres Rennen unmöglich.

So kam Marco Odermatt kampflos zur nächsten Trophäe. Der Schweizer Superstar sicherte sich auch den Abfahrts-Weltcup und reist mit vier Kristallkugeln aus dem WM-Ort von 2025 ab. Der 26-Jährige hatte zuvor bereits den Gesamtweltcup gewonnen, auch im Super-G und im Riesentorlauf ist Odermatt die Nummer 1.

Für Österreichs Herren verlief die Abfahrts-Saison ernüchternd. In acht Saisonrennen reichte es nur zu einem Podestplatz, im Abfahrtsweltcup liegt Vincent Kriechmayr als bester ÖSV-Läufer an fünfter Stelle. Neben Kriechmayr schaffte es nur noch Stefan Babinsky (15.) im Gesamtklassement in die Top 20.

Viele Absagen

Es war eine mühsame Saison für die Abfahrer. Die ersten vier Saisonabfahrten in Zermatt und Beaver Creek mussten abgesagt werden. Auch die beiden Rennen in Chamonix fanden nicht statt. Die Absage in Saalbach-Hinterglemm passt ins Bild.