Mit 33 Jahren: ÖSV-Star Seifriedsberger so stark wie noch nie

2., 3., 2. - diese Daten wirft der Flugschreiber für Jacqueline Seifriedsberger aus. Die oberösterreichische Skispringerin befindet sich gerade im Hoch und landete in den letzten drei Weltcupbewerben stets auf dem Podest. Am Freitag wurde die 33-Jährige in Lahti hinter der Slowenin Nika Krizner Zweite und präsentierte sich einmal mehr in hervorragender Verfassung.