Mikaela Shiffrin pausiert nach ihrem Sturz in der ersten Abfahrt in Cortina d'Ampezzo weiter. Die US-Amerikanerin fühlt sich für die Ski-Weltcup-Rennen am Wochenende in Soldeu noch nicht bereit. Der Heilungsprozess im linken Knie, in dem sie sich das Außenband überdehnt und eine Knochenprellung erlitten hat, schreitet voran, wie Shiffrin sagt. Trotzdem kämen Rennen für sie noch zu früh, sie brauche noch Zeit. "Mein Knie hält der Belastung noch nicht stand."

Wegen ihrer Verletzung hat Shiffrin bisher drei Weltcup-Rennen verpasst - neben der zweiten Abfahrt und dem Super-G in Cortina d'Ampezzo auch den Riesentorlauf in Kronplatz. "Die Tatsache, dass strukturell alles intakt ist, ist superpositiv, aber ich muss noch etwas Geduld haben. Ich mache das auf lange Sicht und möchte sicherstellen, dass mein Knie stark ist und ich voll in der Lage bin, kraftvoll skizufahren, wenn ich ins Starthaus zurückkehre."