Nach dem schwerem Sturz: Wie es Ski-Star Mikaela Shiffrin geht

Ein Comeback in den Skiweltcup scheint bereits in Androrra möglich. In Soldeu finden am 10. und 11. Februar ein Riesentorlauf und ein Slalom statt. "Man kann das nicht planen, aber sie hat sich sehr gut entwickelt", ist Riml optimistisch. Eine Rückkehr in Soldeu sei realistisch, es könnte aber auch eine Woche später, in Crans Montana, so weit sein.