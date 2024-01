ÖSV-Pleite am Kronplatz vorprogrammiert: Gut-Behrami führt nach ersten Lauf

Nach dem Debakel im Riesentorlauf von Jasna kommt das ÖSV-Technik-Team der Frauen aus der Krise nicht heraus. Auch am Kronplatz fuhren die Österreicherinnen schon im ersten Durchgang weit an der Ideallinie und damit an den Top-Plätzen vorbei.

Mit Franziska Gritsch, Katharina Truppe und Katharina Huber fielen drei ÖSV-Läuferinnen schon nach dem völlig verpatzten ersten Lauf aus dem Klassement.