Gerüchte um Ski-Superstar: Zieht Mikaela Shiffrin nach Österreich?

US-Skistar Mikaela Shiffrin arbeitet nach ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo derzeit in Innsbruck an ihrer Rückkehr in den Weltcup. Auch ihr Freund Aleksander Aamodt Kilde ist vor Ort, den Norweger hat es ja deutlich schlimmer erwischt. Es ist fraglich, ob Kilde wieder in den Ski-Weltcup zurückkehren kann.