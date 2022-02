Mikaela Shiffrin nach RTL-Aus: "Werde nicht darüber hinwegkommen"

Was die 26-Jährige sicher wusste, ist, dass sie darüber nicht hinwegkommen werde. "Und ich will auch nicht darüber hinwegkommen. Aber ich muss die Emotionen beiseitelassen, das kostet Kraft. Ich bin nie über etwas hinweggekommen. Ich erinnere mich an die Gefühle, wie weh es tat, als ich vor vier Jahren in Kronplatz im Riesentorlauf und in Lenzerheide im Slalom ausgeschieden bin oder vor fünf Jahren im Slalom von Zagreb."

Slalomtraining am Nachmittag

Solche Erinnerungen helfen ihr, ihre Arbeit fortzusetzen und sich stets zu verbessern. "Ich kann versuchen, dass solche Dinge nicht passieren. Aber manchmal tun sie es trotzdem. Unglücklicherweise heute." Der Schnee würde nichts verzeihen. Es seien andere Bedingungen, als man es sonst im Weltcup habe, aber sie fühle sich wohl. Für den Nachmittag hatte sie nun Slalomtraining eingeplant.